Курган, 13 апреля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В Курганской области — сложная пожароопасная обстановка. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Ликвидация травяного пожара

«Непростая ситуация сохраняется в Петуховском и Макушинском округах. Ландшафтные пожары обнаружены также в Мокроусовском, Кетовском и Лебяжьевском округах», — говорится в сообщении штаба.

Распространению пожаров способствовали сухая прошлогодняя трава, отсутствие осадков и порывистый ветер. По предварительным данным все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнём, акцентируют в оперштабе.