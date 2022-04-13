Минск, 13 апреля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Власти Белоруссии рассматривают возможность предоставления гражданам сопредельных стран права въезжать на свою территорию в безвизовом режиме. Об этом сообщает Телеграм-канал Пограничного комитета республики.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси», — говорится в сообщении Госпогранкомитета республики.

При этом ведомство прорабатывает механизм, позволяющий гражданам сопредельных государств находиться в режимной пограничной зоне без пропусков.

В сообщении упоминается, что после отмены ограничений на пересечение белорусской границы, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечается значительное увеличение количества иностранных граждан, прибывающих в Белоруссию из стран Евросоюза.

Помимо России, Белоруссия граничит с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной.

В 2017 году Белоруссия ввела режим безвизового въезда для граждан нескольких десятков стран, но только при условии пересечения границы в аэропорту Минска. Для въезда в страну через пограничные пункты пропуска визы сохранялись. Позже этот режим был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.