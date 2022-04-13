Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 21-летнего мужчину будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщил старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

ИА REGNUM «Бессмертный полк»

По данным следствия, ещё в 2020 году этот местный житель загрузил на сайт акции «Бессмертный полк» фотографию одного из руководителей нацистской Германии. Модераторы заметили его и заблокировали.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Теперь уральцу грозит до трёх лет заключения.