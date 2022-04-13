Москва, , 20:15 — REGNUM Попытки украинских диверсий на территории РФ повлекут за собой ответные действия такого характера, от которых пока российская армия воздерживается, сообщил вечером 13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Киев. Украина Министерство культуры и информационной политики Украины

Он пояснил, что такими ответными мерами могут стать удары по центрам управления в Киеве.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.

Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — подчеркнул Конашенков.

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