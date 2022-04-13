София, 13 апреля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Болгарии объявило о выплате материальной помощи детям сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «Факты».

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По официальным данным, указанные выплаты к православному празднику Пасхи получил 81 ребенок. Сумма соответствующей помощи составила по 300 левов ($167) каждому.

Национальная благотворительная акция помощи детям полицейских, утратившим кормильца, проводится в Болгарии в течение всего года под патронатом МВД. Все желающие могут отправить СМС-сообщение на специальный номер, перечислив 1 лев ($0,50).