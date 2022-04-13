Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Британский актёр Рэй Уинстон («Летучий отряд Скотланд-Ярда») и американская актриса Робин Райт («Карточный домик») примут участие в съёмках картины «Девица» от стриминга Netflix. Об этом 13 апреля пишет издание The Economic Times.

Робин Райт Скриншот YouTube

В настоящее время неизвестно, какие именно роли исполнят актёры в предстоящей картине, однако помимо них в проекте также появятся Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Анджела Бассетт («На что способна любовь»). Режиссёром ленты выступит Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя»)

Напомним, что «Девица» расскажет о девушке, выбранной для жертвоприношения королевской семьёй и пытающейся выбраться из пещеры с драконом. Дата выхода фильма пока что не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыта дата выхода документального фильма о «Спартаке»