Луганск, , 20:06 — REGNUM Начинается восстановление «сердца экономики республики», сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Об этом он рассказал, находясь на Луганской ТЭС.

«Используя донецкий уголь-антрацит Луганская ТЭС производила электроэнергию, основными потребителями которой были Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, иные, более мелкие предприятия региона, включая коммунальные и жизнеобеспечивающие», — пояснил Леонид Пасечник.

В 2017 году украинские нацисты приняли решение о экономической блокаде республик Донбасса и в ЛНР перестала поставляться электроэнергия с данной ТЭС. Были полностью разрушены ЛЭП, соединявшие ТЭС с Луганской республикой. Из-за этого большинство предприятий перешли в режим аварийной работы, лишь поддерживая работоспособность сталеплавильных печей. Без работы осталось практически более 15 тыс. человек.

«На сегодняшний день наша основная задача — полностью закончить разминирование Луганской теплоэлектростанции, восстановление линий электропередач, которые в 2017 году были разрушены. Отремонтировать, восстановить и запустить в полном объёме работу Луганской ТЭС, линии электропередач по направлениям:

Луганская ТЭС — подстанция Кирова. Эта ветка частично питает город Луганск;

Луганская ТЭС — подстанция Коммунарская. Эта ветка поставляет электроэнергию на Алчевский металлургический комбинат;

Луганская ТЭС — подстанция Черкасская. Эта ветка частично питает и Алчевский металлургический комбинат и Стахановский завод ферросплавов;

Это позволит нам восстановить разрушенные в 2017 году производственные циклы, запустить в полном объёме работу Алчевского металлургического комбината и Стахановского завода ферросплавов, флагманов экономики республики», — сказал Леонид Пасечник.

Это даст возможность восстановить и иные связанные с ними предприятия транспорта и угледобыващей промышленности.

«Это является сердцем экономики нашей республики», — подчеркнул глава ЛНР.

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