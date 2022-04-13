Рим, , 20:08 — REGNUM О приостановке своей работы в России сообщил итальянский производитель кофе и кофемашин Lavazza в своём заявлении от 13 апреля. Останется без продукции Lavazza и Украина.

Анри Матисс. Голова Лоретт и чашка кофе

«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России», — сообщили в компании. Приостановку работы в России и на Украине компания объясняет «форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок».

В компании отметили, что проблемы начались не в этом году, а прошлый год был и вовсе очень тяжёлым для «всех сырьевых товаров, причём в сельскохозяйственном секторе больше всего выросли цены на кофе».

Повлияли и погодные катаклизмы, и нарушение логистики. Всё это сказывается и на производстве уже текущем году. И, конечно, добавился фактор происходящего на Украине, отмечает итальянский производитель.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: отказ Запада от нормального сотрудничества ударил по Европе