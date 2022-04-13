Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM Предпринимательской деятельностью желают заняться 29,9% жителей Нижегородской области, а ещё у 15,6% нижегородцев уже имеется свой бизнес. Таковы результаты опроса 1500 проживающих в регионе граждан, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Малый бизнес Agency-kaluga

Отмечается, что отношение нижегородцев к предпринимателям преимущественно положительное.

Хорошо к бизнесменам относятся 15,3% опрошенных, удовлетворительно — 42,9%, не определились в своем отношении к предпринимателям — 23,9%, а категорически недовольны — только 5,7%.

При этом сельские жители в Нижегородской области настроены по отношению к бизнесменам лояльнее городских.

Так, негативное отношение выказывают 11,2% сельских респондентов и 28,6% городских.

В то же время 38,4% горожан не видят себя в роли предпринимателя, а среди сельских жителей таковых набралось только 15,8%.

При этом доля желающих заняться бизнесом на селе больше, чем в городе — 35% против 22%.