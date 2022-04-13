Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась, что столкнулась с комментариями сексуального характера в её адрес со стороны СМИ. Об этом 13 апреля пишет Los Angeles Times.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

По словам Браун, количество неуместных комментариев заметно увеличилось, когда ей исполнилось 18 лет. «Это отвратительно и это правда, а ещё это даёт очень хорошее представление о том, что происходит в мире, и о том, как сексуализируют молодых девушек», — считает артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Милли Бобби Браун известна благодаря роли подростка-телепата по имени Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Четвёртый сезон шоу разделён на две части: первая половина выйдет 27 мая 2022 года, а вторая — 1 июля.