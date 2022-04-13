Нижний Новгород, , 19:55 — REGNUM Власти Нижегородской области намереваются запустить программу льготной ипотеки для IT-специалистов, чтобы снизить миграцию работников этой сферы из региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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Планируется, что ипотечные кредиты для сотрудников IT-сектора, желающих приобрести собственное жильё в Нижегородской области, будут предоставляться под 5% годовых.

При этом в правительстве отмечают, что это будет собственная региональная программа. Помимо неё также будет действовать федеральная программа ипотечного кредитования IT-специалистов.

Сроки запуска программы льготной ипотеки в Нижегородской области местные власти не озвучили.