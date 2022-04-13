Нижний Новгород, 13 апреля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности установила факт мошенничества на 14 млн рублей во время проведения торгов при закупке оборудования для учебного заведения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В прокуратуре Нижегородской области уточнили, что речь идет об автономной некоммерческой образовательной организации «Школа 800». По версии следствия, в декабре 2021 года эта школа приобрела по искусственно завышенным ценам оборудование, технику и другие товары ненадлежащего качества.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание за совершение такого преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.