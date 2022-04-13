Уфа, 13 апреля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Делегация во главе с первым замминистра внешнеэкономических связей Башкирии Леной Изотовой обсудила с вице-президентом торгово-промышленной палаты Киргизии Бахтияром Мухамедзиевым возможности расширения торговли между республиками.

Conscious Флаг Башкирии

По словам Изотовой, в связи с ситуацией в мире Башкирия ищет новых партнеров для импортозамещения, а потому заинтересована в поставках мяса, овощей и фруктов из Киргизии.

«Киргизстанские мясные деликатесы пользуются большим спросом в Китае и Узбекистане. Кроме того, имеется большой потенциал в сфере туризма, в том числе зимнего», — заявил в ответ Мухамедзиев.

Также глава башкирской делегации отметила, что Башкирия готова предложить киргизстанскому рынку подсолнечное масло, минеральные удобрения, изделия из дерева и бумаги, мебель, электрооборудование, промышленную и химическую продукцию, и услуги по цифровизации.

В свою очередь, руководитель киргизской торгово-промышленной палаты сообщил о том, что Киргизия заинтересована в поставках из Башкирии медицинского оборудования и холодильных камер для колбасных изделий.