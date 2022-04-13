Луганск, , 19:47 — REGNUM Луганская ТЭС была заминирована украинскими нацистами и подготовлена к взрыву при их отходе, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Mvdlnr.ru

Об этом он рассказал журналистам, находясь непосредственно на этом важнейшем объекте жизнеобеспечения.

«Только благодаря профессиональным и слаженным действиям военнослужащих Центра разминирования Российской Федерации объект сохранён и на сегодняшний день разминирование этой теплоэлектростанции почти закончено», — рассказал Леонид Пасечник.

Луганская ТЭС, пояснил он, ранее входила в состав ряда предприятий региона, составлявших замкнутый цикл производства металлургической промышленности.

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