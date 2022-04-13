Бишкек, 13 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Киргизии ожидается значительное удорожание лекарственных препаратов, поставляемых из России и стран дальнего зарубежья. Об этом заявил председатель Фармацевтического союза республики Эрнис Асанов в эфире радио «Sputnik Кыргызстан».

guvo59 Лекарства

По его словам, российские фармацевтические предприятия подняли цены на свою продукцию в среднем на 50%, а стоимость медикаментов из других стран может вырасти на 20%.

Также глава Фармацевтического союза Киргизии отметил, что нарушение логистических цепочек тоже, вероятнее всего, негативно повлияет на ценообразование в сфере торговли лекарствами.