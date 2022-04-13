Тюмень, 13 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Тюменцы в социальных сетях массово жалуются на «робота», который звонит якобы из военкомата и требует немедленно прийти в комиссариат с документами. Данные звонки являются фейками, пояснили порталу 72. ru в военном комиссариате Тюменской области

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Реальные сотрудники военкомата всегда звонят лично, пояснил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

«Моим сотрудникам тоже звонили. Все телефонные звонки — фейки. Звонки происходят с территорий различных государств. Есть информация, что они были с территории Румынии, Польши и Украины», — сообщил Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков ещё в марте пояснял, что министерство обороны России не вызывает в военкоматы граждан, пребывающих в запасе.