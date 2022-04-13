Москва, , 19:39 — REGNUM По абсолютному большинству жалоб и исков, которые были поданы в Европейский суд по правам человека жителями ДНР и ЛНР, не было принято никаких решений. Жители Донбасса обращались в ЕСПЧ в связи с регулярными обстрелами, разрушениями и полученными ранениями, нарушением права на мирное владение жильем, невозможностью распоряжаться своей собственностью, — считает председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Точной информации о количестве поданных жителями ДНР и ЛНР жалоб и исков с 2014 по 2022 год нет, поскольку подобную статистику ЕСПЧ не ведет.

По данным Следственного комитета России, представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.

И хотя для ЕСПЧ не регламентирован минимальный или максимальный срок рассмотрения исков и жалоб, факт остается фактом: за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи.

Единичные случаи, которые были рассмотрены, касались социальных и гражданских прав, а также льгот. По жалобам, связанным с жизнью и неприкосновенностью личности, по существу не было рассмотрено ни одного дела.

В связи с этим считаю возможным и даже необходимым создание альтернативного Евразийского суда, который не будет политизированным, будет независимым от всех его участников, включая и Россию, а главное — будет реально работать и защищать права человека, — подчеркивает Сергей Степашин в своем заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации юристов России.