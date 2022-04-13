София, , 19:38 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов приняли поправки к закону «О здравоохранении», предусматривающие право главы минздрава в одностороннем порядке вводить дополнительные противоэпидемические меры в контексте COVID-19 и других заболеваний. Об этом 13 апреля сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, распоряжением руководителя министерства может быть объявлен режим обязательной вакцинации или практика ношения медицинских масок. При этом министр не имеет полномочий для приостановления работы объектов общего пользования, а также ограничения передвижения граждан, в том числе иностранных, по территории Болгарии.

Как утверждают авторы документа, нововведение позволит в значительной степени снизить опасность распространения инфекционных заболеваний в стране. Указанные поправки к закону вступают в силу сразу же после подписания документа президентом Болгарии Руменом Радевым.

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