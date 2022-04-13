Москва, 13 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) в рамках работы штабы #МЫВМЕСТЕ доставит 60 тонн гуманитарной помощи беженцам из Украины и Донбасса в Севастополь, Симферополь и Краснодар. Груз с гуманитарной помощью был отправлен во вторник, 12 апреля 2022 года. Кроме того, переселенцы с детьми, находящиеся Краснодарском крае и еще 7 регионах России, смогут получить продуктовые ваучеры «Пятерочки» номиналом 5 тысяч рублей.

РКК Российский Красный Крест

В каждый регион будет доставлено по 20 тонн гуманитарной помощи. Она будет включать в себя продуктовые и гигиенические наборы для детей и взрослых. В частности, в груз входят детские смеси, каши и пюре, крупы, мясные, рыбные и овощные консервы, сладости, сахар и многое другое. А в гигиенические наборы включаются подгузники, пеленки, детский крем, влажные салфетки, мыло, зубные щетки, зубная паста, гели для душа прочие необходимые принадлежности.

«Продуктовые ваучеры номиналом 5 тысяч рублей будут выдаваться семьям с детьми до 3 лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Если в семье 3-4 ребенка, подходящих под эти критерии, то они смогут получить ваучеры на 10 тысяч рублей, а если детей 5 и больше – на 15 тысяч рублей», — уточнил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук .

Кроме того, в Краснодарский край будут дополнительно отправлены 200 продуктовых ваучеров сети магазинов «Пятерочка».

Также продуктовые ваучеры будут доставлены в Санкт-Петербург, Волгоградскую, Липецкую, Калужскую, Белгородскую, Тамбовскую и Владимирскую области. Всего Российский Красный Крест отправит 1 950 таких ваучеров.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Напомним, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.