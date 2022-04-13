Архангельск, 13 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Действие масочного режима на территории Архангельской области в ближайшее время сохранится. Об этом в ходе прямой линии заявил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

ИА REGNUM Масочный режим в кафе

«Решение об отмене масочного режима принимается на основе показателей по заболеваемости. Индекс заболеваемости колеблется от 0,5 до 1, тенденции к явному снижению нет», — заявил Герштанский.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 115 носителей коронавируса, госпитализировано 19 пациентов.