Москва, , 19:27 — REGNUM 13 апреля — день создания «Поискового движения России». На сегодняшний день это самая крупная организация, которая занимается полевой и архивной поисковой работой. Она объединяет более 45 тысяч неравнодушных людей всех возрастов. За девять лет работы были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.

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«Дорогие соратники! Девять лет назад мы приняли важное решение! Родилось наше Движение! Новую организацию учредили и те, кто в поиске был 30 лет, и те, кто только начинал. Спасибо всем, кто поверил и вместе с нами все это время! Знаю, что мы со всем справимся! И сделаем все, что от нас зависит, и все, что в наших силах! За эти годы в наши ряды влилось много молодёжи, и она удивительная! У нас по-прежнему много задач, и мы видим, чем сегодня мы можем помочь нашему государству и нашим гражданам. Есть, ради чего и кого работать! Работаем!», — первой поздравила всех поисковиков Ответственный секретарь «Поискового движения России», депутат ГД ФС РФ 8 созыва Елена Цунаева («Единая Россия»).

Активисты движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ.

В 2022 году на территории России пройдет более 2800 экспедиций. Ближайшие состоятся в 37 боевых регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 83 субъектах Федерации. За восемь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.