«Поисковому движению России» исполнилось девять лет
Москва, 13 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. 13 апреля — день создания «Поискового движения России». На сегодняшний день это самая крупная организация, которая занимается полевой и архивной поисковой работой. Она объединяет более 45 тысяч неравнодушных людей всех возрастов. За девять лет работы были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.
Активисты движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ.
В 2022 году на территории России пройдет более 2800 экспедиций. Ближайшие состоятся в 37 боевых регионах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 83 субъектах Федерации. За восемь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.