14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 02:49 — REGNUM В Севастополе полностью завершены работы по устранению последствий прорыва дамбы Тороповского водохранилища — таковы итоги командно-штабных учений, которые состоялись 13 апреля. Фоторепортаж о масштабной тренировке севастопольских оперативных служб ИА REGNUM предлагает своим читателям.

Работа штаба МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа штаба МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа штаба МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа штаба МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно легенде учений, в 06:00 13 апреля из-за обильных ливней произошёл прорыв дамбы Тороповского водохранилища и, как следствие, критическое наполнение реки Сухая. Подтопленными оказались территории населённых пунктов Черноречье и Хмельницкое.

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках учений было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, на которой обстановка была признана чрезвычайной ситуацией природного характера межмуниципального уровня. На место были направлены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по городу Севастополю и подвижный пункт управления, привлечены силы и средства подсистемы РСЧС. Был создан межведомственный оперативный штаб. Для мониторинга ситуации использовались беспилотные летательные аппараты МЧС России.

Поиск пострадавших на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск пострадавших на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск пострадавших на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поиск пострадавших на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи Александр Полегенько © ИА REGNUM Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках учений отработали действия по помощи пострадавшему — водолазы МЧС России спасли человека, оказавшегося на глубине. Его доставили на берег при помощи плавсредства и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасатели откачивали воду с подтопленных территорий, а также провели эвакуацию жителей в безопасный район. Всего в зоне подтопления оказалось 263 частных подворья и школа. В пункте временного размещения «пострадавшим» предоставили горячее питьё и питание. Работу с эвакуируемыми вели психологи МЧС России.

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистка русла реки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Между тем паводок «разрушил» частично 13 частных домовладений. Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя в рамках учений организовал работу по оказанию помощи гражданам.

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

Откачка воды и переброска Александр Полегенько © ИА REGNUM

По итогам учений последствия ЧС были признаны ликвидированными, обошлось без жертв. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 1557 человек, 499 единиц техники, 46 плавсредств и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Конец учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конец учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конец учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конец учений Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конец учений Александр Полегенько © ИА REGNUM