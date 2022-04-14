Александр Полегенько,
14 апреля 2022, 02:49 — REGNUM В Севастополе полностью завершены работы по устранению последствий прорыва дамбы Тороповского водохранилища — таковы итоги командно-штабных учений, которые состоялись 13 апреля. Фоторепортаж о масштабной тренировке севастопольских оперативных служб ИА REGNUM предлагает своим читателям.
Работа штаба МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа штаба МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа штаба МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа штаба МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Согласно легенде учений, в 06:00 13 апреля из-за обильных ливней произошёл прорыв дамбы Тороповского водохранилища и, как следствие, критическое наполнение реки Сухая. Подтопленными оказались территории населённых пунктов Черноречье и Хмельницкое.
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прибытие МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В рамках учений было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, на которой обстановка была признана чрезвычайной ситуацией природного характера межмуниципального уровня. На место были направлены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по городу Севастополю и подвижный пункт управления, привлечены силы и средства подсистемы РСЧС. Был создан межведомственный оперативный штаб. Для мониторинга ситуации использовались беспилотные летательные аппараты МЧС России.
Поиск пострадавших на воде
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поиск пострадавших на воде
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поиск пострадавших на воде
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поиск пострадавших на воде
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В рамках учений отработали действия по помощи пострадавшему — водолазы МЧС России спасли человека, оказавшегося на глубине. Его доставили на берег при помощи плавсредства и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасатели откачивали воду с подтопленных территорий, а также провели эвакуацию жителей в безопасный район. Всего в зоне подтопления оказалось 263 частных подворья и школа. В пункте временного размещения «пострадавшим» предоставили горячее питьё и питание. Работу с эвакуируемыми вели психологи МЧС России.
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистка русла реки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Между тем паводок «разрушил» частично 13 частных домовладений. Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя в рамках учений организовал работу по оказанию помощи гражданам.
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Откачка воды и переброска
Александр Полегенько © ИА REGNUM
По итогам учений последствия ЧС были признаны ликвидированными, обошлось без жертв. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 1557 человек, 499 единиц техники, 46 плавсредств и 5 беспилотных летательных аппаратов.
Конец учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Конец учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Конец учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Конец учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Конец учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Конец учений
Александр Полегенько © ИА REGNUM