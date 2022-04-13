Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM Правительство Киргизии предоставило производственному предприятию «Нарын» право реализации проекта строительства ГЭС «Куланак» с водохранилищем и плотиной в Нарынской области. Соответствующее решение подписал премьер-министр Акылбек Жапаров сегодня, 13 апреля.

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Гидроэлектростанцию мощностью 100 МВт на реке Нарын планируют построить за счет собственных средств в течение четырёх лет.

Также в правительстве Киргизии отмечают, что проект строительства ГЭС «Куланак» разработан «Ленгидропроектом» — старейшим российским проектно-изыскательским институтом, специализирующимся на проектировании гидроэнергетических и водохозяйственных объектов.

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