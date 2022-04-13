Тамбов, , 19:25 — REGNUM В Минсельхозе России рассмотрены вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса Тамбовской области и развития сельских территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики по итогам рабочей встречи федерального министра Дмитрия Патрушева с руководителем Тамбовщины Максимом Егоровым.

В Минсельхозе России обсудили вопросы развития АПК Тамбовщины mcx. gov. ru

Встреча прошла 13 апреля. Дмитрий Патрушев и Максим Егоров обсудили подготовку к посевной кампании и господдержку аграриев.

По словам руководителя Тамбовской области, в 2022 году планируется расширить посевные площади, в том числе по озимой пшенице и овощам так называемого борщевого набора. Власти подчёркивают, что аграрии обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами для весеннего сева, при этом ежегодно в регионе растёт объём внесения минеральных удобрений, значительно превышая среднероссийский показатель.

Особое внимание было уделено мелиорации: в регионе проводят системную работу, задействовав 100% от имеющихся мелиорированных сельхозугодий. Это является хорошей базой для реализации госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель и развития мелиоративного комплекса.

По итогам 2021 года в регионе выросло производство скота и птицы. Также в штатном режиме работает пищевая и перерабатывающая промышленность. За первые месяцы 2022 года выросло производство сахара, сливочного масла и питьевого молока.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса области и развития сельских территорий. Регион демонстрирует высокий уровень освоения средств по этим направлениям. Так, по госпрограмме АПК в 2021 году он превысил 99,9%, а по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — 100%. В 2022 году освоение также выше среднероссийских показателей.

Говоря о государственной поддержке растениеводов, Максим Егоров сообщил Дмитрию Патрушеву о получении тамбовскими аграриями пятой части средств, выделенных из федерального бюджета, что выше общероссийских темпов. Как известно, от данной работы зависит успех посевной.