Москва, , 19:24 — REGNUM Япония, приняв решение убрать группировку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористических структур, проявила себя как пособник неонацизма, заявила 13 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она отметила, что таким шагом Япония наносит ущерб собственной безопасности.

«Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Официальный Токио открыто показал себя пособником неонацизма», — сказала Мария Захарова.

Она пояснила, что оправдывая неонацистов, Япония подрывает собственную безопасность.

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