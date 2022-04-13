Подгорица, 13 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека получили легкие ранения, сообщает управление полиции.

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Полиция сообщила, что шесть аварий произошло в Подгорице, три в Баре, по два в Которе, Биело-Поле и Никшиче.

По одной аварии произошло в Тивате и Мойковаце.

Выдано 207 предписаний об уплате штрафов и возбуждено 197 уголовных дел.

Полиция конфисковала 17 пар номерных знаков.