Москва, 13 апреля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 апреля снизилась на четыре копейки и составила 50,79 рубля, снижение цены наблюдается уже пятую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на семь копеек и достигла 54,62 рубля за литр.

По состоянию на 8 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,44 рубля, марки Аи-95 — 51,46 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,17 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 36 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Оренбургской области – на 1,1%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%.

Рост цен зафиксирован в Томской области – на 0,6%, Адыгее, Камчатском крае и Ленинградской области – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.