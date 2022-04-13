Лондон, , 19:19 — REGNUM Права собственности на свой российский бизнес решила передать Reckitt Benckiser, говорится в сообщении британской компании от 13 апреля.

Пустая упаковка из-под презервативов Durex (сс) Davide Ciriello

«Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу прав собственности на свой российский бизнес», — говорится в сообщении. Активы могут быть переданы «третьей стороне или нашим местным сотрудникам», сообщает компания.

Британский производитель добавил, что постарается помочь российским коллегам обеспечением для них возможности работать «в любой новой структуре». Она обязалась каждый месяц платить им заработную плату и пособия до конца года.

Напомним, Reckitt Benckiser известен как производитель презервативов Durex, бытовой химии (бренды Vanish, Calgon), лекарственных препаратов «Нурофен» и «Стрепсилс».

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