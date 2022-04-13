Бишкек, 13 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Российские власти намерены в скором времени подписать соглашение с Киргизией об объединении систем противовоздушной обороны двух стран. Об этом заявил зампред координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ Юрий Грехов, передают киргизские СМИ.

Vitaly V. Kuzmin РЛС ПВО

По его словам, проект документа доработан и уже проходит внутригосударственное согласование.

Генерал-полковник также отметил, что ранее Россия заключила аналогичные договора с Арменией и Казахстаном.

«А для реализации соглашения с Таджикистаном в управлении ПВО Центрального военного округа России согласовывается перечень объектов, которые войдут в состав объединенной системы», — подытожил заместитель председателя.