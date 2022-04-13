Москва, 13 апреля 2022, 19:15 — REGNUM Третий десант добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящий из 50 человек, прибыл на Донбасс для работы в пунктах временного размещения в посёлке Володарское и селе Безымённое, а также в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе. Таким образом, на территории ДНР постоянно работают 150 волонтеров. Об этом рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, 30 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи, а также люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Лагерь волонтеров развернут в двух точках под Мариуполем: в селе Безыменное и посёлке Володарское.
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