Москва, , 19:15 — REGNUM Третий десант добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящий из 50 человек, прибыл на Донбасс для работы в пунктах временного размещения в посёлке Володарское и селе Безымённое, а также в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе. Таким образом, на территории ДНР постоянно работают 150 волонтеров. Об этом рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Как и планировали, сегодня на территорию ДНР прибыл уже третий десант добровольцев. Таким образом, на территории пунктов временного размещения и в Мариуполе работают 150 наших добровольцев. Ежедневно они оказывают помощь беженцам и работают по поиску пропавших жителей города. Сейчас помощи необходимо очень много. Будем стараться наращивать количество добровольцев с каждой неделей, а также по необходимости расширять работу волонтерского штаба, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — отметил Антон Демидов.

Напомним, 30 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи, а также люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Лагерь волонтеров развернут в двух точках под Мариуполем: в селе Безыменное и посёлке Володарское.

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