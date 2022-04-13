Москва, 13 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля выросли в среднем на 0,66% после роста на 0,99% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Инфляция за период с начала апреля, согласно оценке ведомства, достигла 0,80%, а с начала текущего года – 10,83%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали маргарин – на 3,1%, рис — на 2,7%, черный чай – на 2,2%, шоколадные конфеты – на 2,1%, печенье – на 1,9%, макаронные изделия – на 1,8%, мясо кур, вареные колбасы, гречневая крупа и соль – на 1,6%, сметана – на 1,5%, подсолнечное масло, вермишель – на 1,3%, сливочное масло, ржаной хлеб и пшено – на 1,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко, сычужные сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – на 1,1%.

Сахар-песок, творог, куриные яйца и пшеничная мука подорожали на 0,9%, сосиски и сардельки – на 0,8%, водка – на 0,6%, говядина и баранина – на 0,5%, мороженая рыба – на 0,4%, свинина – на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,6%. В том числе помидоры стали дешевле на 5,3%, огурцы – на 5%, бананы – на 4,8%. В то же время свекла подорожала на 7,4%, репчатый лук – на 6,3%, картофель – на 3,6%, морковь – на 3,4%, яблоки – на 3,1%, белокочанная капуста – на 2,4%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские гигиенические прокладки подорожали на 4,5%, туалетное мыло — на 3,4%, зубные пасты — на 3,1%, зубные щетки — на 2,8%, туалетная бумага — на 2,7%, хозяйственное мыло — на 2,5%, стиральные порошки — на 2,3%, спички – на 2,1%, детские подгузники — на 1,7%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных – на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились в среднем на 0,1%.