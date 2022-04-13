13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили бывшего грузинского вице-премьера, который приехал на Украину, чтобы воевать на стороне неонацистов.

Елизавета Коробова, , 20:09 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что на Украине воюет грузинский политик Георгий Барамидзе, который ранее занимал должности вице-премьера Грузии и вице-спикера грузинского парламента, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Амброзиус Босхарт младший. Мёртвая лягушка с мухами. 1630

«Для всех там найдётся земли. По кубометру на рыльце», — уверен Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что на сторону Киева встаёт всё больше разного рода русофобов, фашистов, нацистов и военных преступников со всего мира.

«Ишь ты! На этот гнойник слетаются мухи со всех бывших республик Советского Союза. Надо удалить и прижечь, пока гангрена не началась», — указывает Андрей К.

«А там вообще армия на Украине осталась реальная? Или кучки наёмников теперь являются её костяком, которым за убийства просто платят деньги и всё? У меня такое ощущение, что Украина потеряла настоящих военных», — пишет Виктория К.

Некоторые комментаторы отмечают, что военные силы Украины в значительной степени измельчали за время проведения специальной военной операции России, поэтому Киев принял решение призвать на помощь различный сброд.

«Видимо, простые украинцы не хотят воевать за этот позорный строй. Поэтому и приходится Зеле в свои рядя брать всякий сброд со всего света», — подозревает Борис Г.

«Ничего удивительного. Под боком у нас ещё много таких «друзей». Найдёт этот преступник там то, что хочет. Украинская земля будет для него последним пристанищем», — считает Наталия К.

Георгий Барамидзе Heinrich-Böll-Stiftung

«Он ведь понимает, за кого сражаться решил? Такие, как этот грузинский гастролёр, поддерживают фашизм, который устроили власти Украины и просто уничтожают мирное население. Воевать с регулярными российскими войсками они не готовы. Бандиты», — поделилась своим мнением Регина К.

Часть людей уверена, что иностранные наёмники на службе киевского режима рано или поздно будут уничтожены либо подвергнуты суду.

«Хорошая идея — собрать всех русофобов во Львове и накрыть всех вместе. А то бегать за ними по всей планете – такое себе занятие. Украинцы оказались теми ещё помощниками таким персонажам, как этот грузинский политик. Теперь за ним начнётся настоящая охота, я уверен», — написал Степан Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские военные, как и неонацисты вперемешку с наёмниками, не способны вести честный бой с российскими войсками, они то и дело прибегают к бесчеловечным тактикам, которые приводят к запредельным потерям среди мирного населения.

«А что, он правда воевать собрался? Просто нацисты не воюют, это для них громко сказано. Как крысы, прикрываются людьми мирными. А вот наши российские войска ведут себя как настоящие воины», — отмечает Олег К.

Нашлись и те, кто посетовали, что грузинские русофобы, участвовавшие в геноциде жителей Южной Осетии и погубившие российских военнослужащих, в большинстве своём избежали заслуженного наказания.

«Жаль, что Медведев в 2008 году отдал приказ вернуться назад от Тбилиси. Быть может, сейчас эти подонки раздавали бы интервью из тюремной камеры, а не намеревались убивать русских», — подметил Сергей Е.

Напомним, 12 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале о том, что на Украине воюет грузинский политик Георгий Барамидзе, который ранее занимал должности вице-премьера Грузии и вице-спикера грузинского парламента.