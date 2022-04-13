Вашингтон, 13 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена снова планирует продлить приказ о ношении масок в самолетах, поездах и другом транспорте, сообщает 13 апреля Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Действующий с февраля 2021 года приказ истекает 18 апреля. Однако в связи с ростом числа новых случаев заболевания COVID-19, Белый дом продлит коронавирусные ограничения еще на 15 дней. В результате американцев обяжут носить маски до 3 мая.

Официальное объявление ожидается позднее в 13 марта.

Напомним, ранее бортпроводник американской авиакомпании Spirit Airlines потребовал от семьи из четырех человек покинуть самолет из-за того, что на двухлетней девочке не была надета медицинская маска.