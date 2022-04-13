Бишкек, , 19:07 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил министру внутренних дел Улану Ниязбекову подготовить законопроект об обязательном оснащении автомобилей видеорегистраторами. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 13 апреля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

Свою инициативу власти республики объясняют тем, что оснащение машин видеорегистраторами поспособствует усилению дисциплины среди участников дорожного движения и позволит укрепить общественную безопасность, поскольку будет фиксироваться больше правонарушений.

«Также записи с видеорегистраторов станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий», — подчёркивают в правительстве.

Отмечается, что новую норму планируют внедрить в 2025 году, поскольку это позволит автовладельцам спланировать свой бюджет для приобретения видеорегистратора к тому времени.