Вашингтон, 13 апреля 2022, 19:04 — REGNUM Американский рэпер Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) рассказал о том, как будет называться его новый альбом. Об этом пишет издание The Fader 13 апреля.
По словам артиста, его будущая пластинка получит название Music, «потому что это всё, о чём он думает сейчас». Дату релиза Playboi Carti по-прежнему не сообщил.
Напомним, что в декабре 2020 года Playboi Carti выпустил свой второй студийный альбом Whole Lotta Red. С тех пор рэпер регулярно анонсировал выпуск новых проектов, но ни один из них так и не увидел свет.
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