Вашингтон, 13 апреля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Американский рэпер Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) рассказал о том, как будет называться его новый альбом. Об этом пишет издание The Fader 13 апреля.

Скриншот YouTube Playboi Carti

По словам артиста, его будущая пластинка получит название Music, «потому что это всё, о чём он думает сейчас». Дату релиза Playboi Carti по-прежнему не сообщил.

Напомним, что в декабре 2020 года Playboi Carti выпустил свой второй студийный альбом Whole Lotta Red. С тех пор рэпер регулярно анонсировал выпуск новых проектов, но ни один из них так и не увидел свет.