Александр Полегенько,
13 апреля 2022, 20:59 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку специальной военной операции по денацификации Украины и защите Донбасса состоялся в Севастополе 13 апреля. На митинге побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Несмотря на дождливую погоду, у севастопольского дома пионеров собрались десятки горожан — школьники, ветераны боевых действий, работники местных предприятий. На митинге выступил председатель председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники акции вышли с транспарантами в поддержку действий российской армии — «Za Путина! Za Россию!», флагами ДНР и ЛНР. Перед участниками митинга выступили местные артисты.
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг «За Россию! За президента!» в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM