Москва, , 19:02 — REGNUM Оборона украинских неонацистов, засевших на заводе «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики, рано или поздно должна быть прорвана. Об этом 13 апреля заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, немалую роль здесь может сыграть сдача в плен полутора тысяч украинских морпехов, которая произошла в последние дни. Это повышает боевой дух российских вооружённых сил и снижает его у неонацистов.

«Все-таки подобные кадры, подобные события, подобное количество пленных, все-таки это приближает с каждым днём, с каждым часом момент полного освобождения Мариуполя. Все-таки рано или поздно, ресурсы для обороны закончатся. Закончатся боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Неонацисты будут убиты огневой мощью наших вооружённых сил, их умением. Я думаю, они на себе ощутят, что такое настоящий штурм», — сказал Ходарёнок.

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