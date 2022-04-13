* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:04 — REGNUM Официальные источники подтверждают, что 13 апреля один из командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Махдум Алам освобождён из тюрьмы.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани подтвердил, что Алам вышел из тюрьмы после полудня. Алам был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в январе и заключен в тюрьму.

Хотя против него не было выдвинуто обвинений, мулла Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в своем выступлении в провинции Фарьяб, что Алам находится под подозрением, которое будет снято, если обвинения против него не будут доказаны.

После ареста Алама массовые протесты в нескольких северных провинциях Афганистана, главным образом, в Фарьябе, продолжались несколько дней, но были подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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