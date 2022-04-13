Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Средняя продолжительность жизни в США резко упала на фоне пандемии коронавируса, сообщает 13 апреля Reuters.

Американцы в Сирии (сс) DVIDSHUB

В 2020 году средняя продолжительность жизни американцев сократилась почти на два года — до 77 лет, что стало самым быстрым снижением показателя среди двух десятков развитых стран, говорится в исследовании, в котором для расчета коэффициента смертности рассматривались национальные показатели смертности и численности населения в 2019 и 2020 годах.

Для сравнения, в 2019 году данный показатель в Соединённых Штатах составлял 78,86 лет.

Таким образом, за последние два года продолжительность жизни в США снизилась на 1,87 года, что сильно превышает среднее снижение на 0,58 года в таких странах, как Канада, Франция, Германия, Дания, Южная Корея.

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