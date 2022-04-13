Амстердам, 13 апреля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. 58-летний нидерландский специалист Петер Бош, возглавляющий на данный момент французский «Лион», возглавит амстердамский «Аякс» в случае ухода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона. Об этом 13 апреля сообщило издание Voetbal International.

Светлана Бекетова Петер Бош

Под руководством Петера Боша «Аякс» доходил до финала Лиги Европы УЕФА в сезоне 2016/17, где клуб уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Нидерландский специалист возглавлял амстердамский клуб в период с 2016 по 2017 годы.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия четырехлетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2025/26. На данный момент «Аякс» с 72-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Эредивизи.