Красноармейский район, , 18:53 — REGNUM В Челябинской области прокуратура Красноармейского района проводит проверку в связи с несчастным случаем на местном свинокомплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокуратура Ysia.ru

В частности, предстоит проверить соблюдение коммерческой организацией законодательства об охране труда. Также на контроль поставлено и расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, двое рабочих погибли во время очистки канализации. Ещё два были госпитализированы.

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