Мурманск, , 18:45 — REGNUM Инвестиции в экономику Мурманской области за прошедшие 3 года выросли на 30%: это почти 600 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Инвестиции Tumisu

«600 млрд рублей инвестиций, которые пришли в регион за последние 3 года, позволяют реализовывать масштабные и значимые инвестпроекты. Мы также обсудили проекты, которые требуют дополнительной федеральной поддержки. Это, например, вопросы развития судоремонта, которые мы сегодня прорабатываем», — сказал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года доходы бюджета Мурманской области выросли на 30%.