Вашингтон, 13 апреля 2022, 18:53 — REGNUM Курс американского доллара взлетел почти до 20-летнего максимума в Японии на фоне агрессивной политики Федеральной резервной системы США, сообщает 13 апреля Reuters.
Курс доллара вырос до 126,32 японской иены, что является самым высоким показателем с июня 2002 года.
Напомним, ранее глава Банка Японии Харухико Курода указал, что экономики страны угрожает рост инфляции, вызванный удорожанием импорта. При этом он подчеркнул, что центральный банк решительно настроен поддерживать свободную денежно-кредитную политику.