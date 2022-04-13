Вашингтон, 13 апреля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Курс американского доллара взлетел почти до 20-летнего максимума в Японии на фоне агрессивной политики Федеральной резервной системы США, сообщает 13 апреля Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Курс доллара вырос до 126,32 японской иены, что является самым высоким показателем с июня 2002 года.

Напомним, ранее глава Банка Японии Харухико Курода указал, что экономики страны угрожает рост инфляции, вызванный удорожанием импорта. При этом он подчеркнул, что центральный банк решительно настроен поддерживать свободную денежно-кредитную политику.