Салехард, , 18:41 — REGNUM Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил благодарность президенту россии Владимиру Путину за внимание к арктическим регионам, к их социальному развитию и благополучию людей. О совещании главы государства с руководителями регионов по вопросам развития Арктической зоны России 13 апреля губернатор ЯНАО сообщил на своих страницах в социальных сетях.

На совещании по развитию Арктики Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Ямала отметил, что все поручения Владимира Путина по строительству в регионе выполняются в срок.

«К концу года расселим полмиллиона квадратных метров аварийного жилья. Сегодня завершили большую программу по строительству 22 детских садов. Последний из них открыли в отдаленном посёлке Лопхари. Впереди — 25 новых школ по всему округу», — отметил Дмитрий Артюхов.

Глава государства на совещании поручил компаниям активно участвовать в строительстве Северного широтного хода и стартовать уже в 2022 году.

«Проект — ключевой для Арктики. Он в разы снизит расходы на логистику для существующих и перспективных промышленных проектов. Всё готово, чтобы приступить к строительству самой сложной части СШХ — моста через Обь», — пояснил губернатор ЯНАО.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание Владимира Путина по вопросам развития Арктической зоны России проходил в режиме видеоконференцсвязи.

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