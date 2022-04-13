13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв президента Украины к странам ЕС, чтобы те обозначили конкретные сроки по отказу от закупок российского топлива.

Светлана Рыбина, , 20:11 — REGNUM Призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза, чтобы те определили конкретные сроки для отказа от газа и нефти из Российской Федерации, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти», — считает Мадина Г.

Многие пользователи оказались в недоумении от того, насколько дерзкое поведение позволяет себе Зеленский в отношении европейских государств. Граждане считают его заявление вмешательством во внутренние дела чужих стран.

«Почему какой-то наркоман решает, что и кому нужно делать в Европе? Без тебя разберутся, убогий», — обращается Екатерина А.

Некоторые комментаторы отмечают, что ещё совсем недавно Зеленский призывал страны ЕС принудить Россию не прекращать поставки газа в Европу.

«Он же сам лично бегал, просил наложить санкции на Россию, потому что Москва не качает газ по его трубе. Теперь просит всех отказаться от этого газа. Отправьте его уже на принудительное лечение от наркомании. Задолбал чушь нести по всему миру», — пишет Сергей И.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей напомнила о том, что сам Киев до сих пор пользуется российским газом, который поставляется Россией в страны Европы, а затем реверсом оказывается на Украине.

«Какой смешной «нелох». А сам он когда полностью откажется от нефти и газа из России? Или что, Киев намеревается непроданный в Европу газ присвоить себе?» — интересуется Олег Б.

«А он не хочет подать пример и отказаться от нашего газа первым? Он за один транзит только имеет не один миллиард в год!» — напоминает Ольга К.

«Для начала он должен сам отказаться от российского газа — самолично уничтожить свою газотранспортную систему. Вот тогда ЕС и откажется от российского топлива», — предполагает Алексей А.

Труба. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Россия доказала, что она готова выполнить все взятые ранее на себя обязательства по поставкам топлива в ЕС.

«Удивительный факт — труба в зоне боевых действий за всё время их проведения не пострадала. Ни один шальной снаряд в неё не попал. Таким образом, Россия заботится об украинском населении, которое без газа просто загнётся, а в Европе остановится любое производство», — отмечает Александр К.

Нашлись и те, кто поспорили — будет ли отказ Европы от российского топлива для России вредом, либо же это пойдёт на пользу нашей стране.

«Российский народ, собственно, не сильно против такой перспективы, только вот сначала пусть Зеленский откажется, а то несправедливо как-то получается. Если европейцы готовы отказаться от российского газа первыми, ну тогда, конечно, пожалуйста, отключайтесь. Россия найдёт, куда этот газ применить», — уверен Павел И.

«А чего это мы должны терять такой выгодный для нас рынок? Пускай покупают у нас газ до последнего! Деньги — это деньги, глупо было бы от них отказываться», — поделилась своим мнением Анна Г.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза определить конкретные сроки для отказа от газа и нефти из Российской Федерации. По словам украинского лидера, «сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ».