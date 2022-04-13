Владимир, , 18:36 — REGNUM Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя местной управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Зеркало Цитата из к/ф «Турецкое седло». Реж. Юсуп Разыков. 2017. Россия

По версии следствия, с августа 2017 года по апрель 2019 года руководитель управляющей компании, используя служебное положение, заключил с самим собой как индивидуальным предпринимателем договор подрядного характера на обслуживание жилого фонда. При этом часть работ выполнялась силами возглавляемой им управляющей организацией и также в полном объеме оплачивалась индивидуальному предпринимателю. Таким образом он присвоил денежные средства управляющей компании в более чем на 1,1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Вину предприниматель не признал. Расследование завершено, дело передали в суд.