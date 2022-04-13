Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка назвала главного и единственного подозреваемого в деле о стрельбе в метро Бруклина, сообщает 13 апреля Reuters.

Нью-Йорк. 1917

Главным подозреваемым в нападении, в результате которого более 20 человек получили ранения, считается 62-летний Фрэнк Джеймс. Причем отмечается, что предварительное расследование не выявило соучастников Джеймса.

Напомним, 12 апреля неизвестный открыл огонь по пассажирам метро Нью-Йорка. По имеющимся данным, он был одет в жилет и противогаз. Правоохранители заявили, что инцидент расценивается как террористический акт.